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أهالي مضايا السورية يطالبون بحماية أممية بعد تفجير الراشدين
إجلاء أهالي الوعر - سوريا

أهالي مضايا السورية يطالبون بحماية أممية بعد تفجير الراشدين

السبت، 15 ابريل 2017 04:23 م
أ ش أ

طالب أهالي مدينة مضايا العالقون في كراجات الراموسة في حلب السورية الأمم المتحدة بحمايتهم خشية من أعمال انتقامية بعد تفجير وقع في منطقة الراشدين غرب حلب.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز ” بالعربية اليوم السبت دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن انفجارا ضخما وقع في منطقة الراشدين غرب حلب بسوريا استهدف تجمعا للحافلات التابعة لأهالي كفريا والفوعة ومضايا وزبداني، والتي أدت لسقوط العديد من القتلى والجرحى.

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