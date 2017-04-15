أكد إيمانويل ماكرون مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية أنه إذا ما قدّر له الفوز في الانتخابات، “سيرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احترامه، وسوف يخاطبه بصوت مسموع”.

ورغم تصميمه على إلزام بوتين باحترامه، لم يستبعد ماكرون رفع العقوبات الأوروبية التدريجي عن روسيا، “شريطة تنفيذ الأخيرة التزاماتها”.

وفي الإجابة عن سؤال للصحفيين حول السبب من وراء ثقته باحترام بوتين له، أشار ماكرون إلى أنه “ليس مدينا لبوتين بأي شيء” يمنع الأخير عن احترامه.

وأضاف: “لا أرى أي مسوّغ يجعلني تابعا لروسيا وواقعا في حبها، كما لا أرى مبررا للسماح لها بالتصرف بما يتناقض مع القانون الدولي”.

وتابع: “إذا ما انتخبت رئيسا لفرنسا، فإنني سأفصح لبوتين بحزم ووضوح عن نيتي تبني خطاب مسموع، بما يخدم فض الأزمتين الأوكرانية والسورية المنغمسة فيهما روسيا”.

وختم يقول: “سوف أؤكد لبوتين أنني سأعنى بحماية مبادئنا بمعزل عن العدوانية ولكن بلا تنازلات. أنا الوحيد القادر على دفع الرئيس الروسي لاحترامي، وذلك نظرا لأنني لست مدينا لروسيا بحملتي الانتخابية المشوبة بالتدخل الأجنبي”.

وأشار موقع capital الفرنسي الذي أورد هذا التعليق، إلى أن مرشحي الرئاسة البارزين وهم مارين لوبان، وفرانسوا فيون، وجان لوكميلانشون يفاخرون خلافا لماكرون بقربهم من بوتين.