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السبت 15 ابريل 2017 04:45 مساءً
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محمد فاروق حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري
الحكم محمد فاروق

محمد فاروق حكما لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري

السبت، 15 ابريل 2017 04:14 م

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، الحكم محمد فاروق لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ22 لدوري القسم الأول “الدوري الممتاز”.
ومن المقرر أن يعاون فاروق كل من تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد علي شطا حكما رابعا.
جدير بالذكر أن ناديي الزمالك والمقاصة قد أرسلا خطابا رسميا لاتحاد الكرة، لطلب تأجيل مباراة الغد، إلا أن اتحاد الكرة يرفض الطلب ويصر على إقامة المباراة غدا وفقا لطلب الجهات الأمنية.

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