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الأهلي في أسوان ومران خفيف للاعبين
النادي الاهلي

الأهلي في أسوان ومران خفيف للاعبين

السبت، 15 ابريل 2017 04:14 م

وصل فريق الأهلي المصري لكرة القدم، إلى محافظة أسوان من أجل خوض اللقاء المرتقب ضد فريقها في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وغادر الفريق ظهر اليوم الأحد إلى أسوان عبر خطوط الطيران، ورافق بعثة الأهلي الثلاثي اللواء شيرين شمس مدير النادي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية ووليد مهدي مدير إدارة المباريات.

ويخوض الأهلي مراناً خفيفاً مساء اليوم على ملعب أسوان بحضور اللاعبين الذين اصطحبهم الجهاز الفني كما يعقد حسام البدري محاضرة مع اللاعبين لتحفيزهم للفوز في لقاء أسوان.

وعلى صعيد آخر، غاب مؤمن زكريا مهاجم الفريق عن مران اللاعبين المستبعدين من اللقاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لظروف زواجه بينما اكتفى عماد متعب مهاجم الفريق بأداء تدريبات تأهيلية.

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