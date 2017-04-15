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سموحة يدفع بمكي ورؤوف أمام بيدفيست في الكونفدرالية
سموحة

سموحة يدفع بمكي ورؤوف أمام بيدفيست في الكونفدرالية

السبت، 15 ابريل 2017 04:11 م

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة المدير الفني مؤمن سليمان على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي ضمن دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : رجب بكار - يارس ابراهيم - باتريك مالو - ايمن اشرف
خط الوسط : إسلام سري - محمود عبدالعزيز - إسلام محارب
خط الهجوم : أحمد تمساح - أحمد حسن مكي - أحمد رؤوف

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