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أحمد توفيق يخضع للآشعة على «أنفه»
احمد توفيق لاعب الزمالك

أحمد توفيق يخضع للآشعة على «أنفه»

السبت، 15 ابريل 2017 04:11 م

يجري أحمد توفيق لاعب وسط فريق الزمالك، أشعة على أنفه، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمعرفة وضع الإصابة التي تعرض لها بكسر بالأنف ومن ثم قام بإجراء عملية جراحية فيها.
وكان أحمد توفيق لاعب وسط فريق الزمالك قد أجرى عملية جراحية في الأنف عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في لقاء فريقه أمام إنبي في الدوري، والتي خسرها الأبيض بهدفين دون رد في إطار الجولة 24.
وكانت العملية الجراحية التي أجراها اللاعب، خفيفة، من أجل تثبيت عظمة الأنف وردها إلي مكانها الطبيعي مرة أخرى.

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