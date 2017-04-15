أكدت مصادر إعلامية سورية وقوع تفجير كبير في حي الراشدين بمدينة حلب قرب مكان تجمع الخارجين من بلدتي كفريا والفوعا، أسفر عن سقوط 22 قتيلا و48 جريحا.

وذكرت قناة “الإخبارية” السورية أن “إرهابيا كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه في منطقة الراشدين - جانب الكازيه (محطة وقود)، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك”.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق “المدن الأربع”، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.

وينص الاتفاق على دخول حافلات كفريا والفوعة إلى حلب وحافلات الزبداني إلى إدلب في وقت متزامن.

وأفاد نشطاء سوريون في وقت سابق بأن فصائل المعارضة المسلحة تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق البلدات الأربع، إذ لا تزال حافلات الخارجين من الفوعة وكفريا ومضايا، متوقفة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، حيث تنتظر قافلة مضايا بدء تحركها نحو محافظة إدلب، فيما تنتظر قافلة الفوعة وكفريا دخولها إلى مدينة حلب.