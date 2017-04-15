القاهرة .. تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، أولى جلسات محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، وذلك أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة.

القاهرة .. تنظر محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، قضية المتهم بقتل “محمود بيومي” داخل كافيه مصر الجديدة، عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

القاهرة .. يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا لمديري الأوقاف على مستوى الجمهورية، بشأن ضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد، واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

القاهرة / الكويت .. يفتتح السفير المصري بالكويت ياسر عاطف، ترافقه الشيخة الطاف السالم الصباح الرئيسة الفخرية لمؤسسة جمعية بيت السدو معرض ومحاضرة، وورشة عمل عن فن ” السيرما المصرية” والذي تقيمه السفارة المصرية بالتعاون مع مؤسسة جمعية بيت السدو والمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.

القاهرة .. يلتقي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس لجنة الإسكان، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاستكمال الجهود المشتركة بين النقابة والوزارة لتوفير أكبر قدر من الوحدات السكنية للصحفيين .

الطور .. يفتتح المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقر مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا بمدينة الطور، بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وذلك في تاني جولاته للاطمئنان على استعدادات المحافظة لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المقرر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأقصر .. تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، يوما ثقافيا متكاملا في الأقصر، بحضور الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق.

القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض فني تراثي بالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل، والذي يستمر حتى 21 أبريل الجاري ببيت السيحمي.

القاهرة .. يعقد المجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع ومناقشة كتاب “حواديت وحكايات” من شعر أحمد شوقي للأطفال للكاتب مصطفى غنايم مدير تحرير سلسلة الأدب العالمي للطفل والناشئة وذلك في تمام السادسة مساء بقاعة الندوات بالمجلس.

القاهرة .. يعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية المحاكمة على المسرح القومى بالعتبة في الساعة الثامنة والنصف مساء، ومسرحية ” عشاء عمل ” على مسرح أوبرا ملك في الساعة الثامنة مساء، ومسرحية ” كلنا لها ” على مسرح الطليعة في الساعة السابعة مساءا بقاعة صلاح عبد الصبور، ومسرحية ” قواعد العشق 40 “على مسرح السلام في الساعة الثامنة مساء.

القاهرة .. “أم كلثوم والقصيدة”، عنوان ندوة يقيمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، في السابعة والنصف مساء غد بقصر المانسترلي.

القاهرة .. تنظم مكتبة “أ” بمصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة رواية “روح” للكاتبة رشا زيدان، في تمام السابعة مساء.

القاهرة .. يقيم بيت الغناء العربي” بقصر الأمير باشتاك”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل شباب الغناء العربي، للمطربة هدير يوسف، والمطرب مصطفى حسين، في الثامنة من مساء غد.

القاهرة .. تستضيف نقابة الصحفيين غدا الأحد العرض الخاص لفيلم “بترا بوابة الزمن”،وذلك بمسرح النقابة الساعة 6 مساء.

القاهرة .. تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، احتفالية بمناسبة أعياد الربيع التي تتواكب مع ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، وتحييها فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وبمشاركة كورال أطفال الأوبرا على المسرح الكبير.

القاهرة .. ينظم مركز المسكوكات الإسلامية - مصر ##INCE ## - بكلية الآثار جامعة الفيوم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية “المؤتمر العام والدورة التدريبية وورشة العمل الثالثة في علم المسكوكات الإسلامية” في الفترة من 16 إلى 19 أبريل بيت السناري القاهرة.

القاهرة .. يلتقي فريقا الزمالك ومصر للمقاصة في السابعة مساء، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري العام.

أسوان .. يلتقي فريقا الأهلي و أسوان في التاسعة والربع على استاد أسوان ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري العام.

القاهرة .. يلتقي فريقا المقاولون العرب والنصر للتعدين في الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري العام.

المنصورة .. يقوم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في الحادية عشر صباحا بزيارة الكنائس المسيحية الرئيسية لطوائف ( الأرثوذكس و الكاثوليك و الإنجيلين ) بمدينتى المنصورة وميت غمر وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد ويشاركه في الزيارة القيادات الدينية الإسلامية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين .

المنصورة .. ( الصورة الذهنية للمصريين لدى السائحين الأوربيين القادمين لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 – دراسة ميدانية ) موضوع رسالة الماجستير للباحثة / كرمال عادل محمد السيد للحصول على درجة الماجستير في الإعلام( العلاقات العامة ) وذلك في الحادية عشر صباحا بكلية الآداب جامعة المنصورة .

المنصورة .. يستضيف قصر ثقافة مدينة منية النصر في الحادية عشر من صباح غد لقاء شعرى بمناسبة عيد تحرير سيناء .

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة قرية بدواي مركز المنصورة ندوة عن الإسراء والمعراج وذلك بمدرسة الشهيد عمرو الطحان الابتدائية ببدواى وذلك في الحادية عشر صباحا.