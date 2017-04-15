قالت «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، قبل قليل، إنه تتوافر أنباء بشأن وقوع تفجير إرهابي استهدف أحد المواقع العسكرية بريف اللاذقية الشمالي.

وذكرت المصادر أن الهجوم كان بسيارة مفخخة، واستهدف أحد الحواجز العسكرية في قرية كفرتة بناحية كنسبا، مشيرين إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة الهجوم.