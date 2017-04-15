أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة تضم 20 لاعبا لخوض لقاء الزمالك في الجولة الـ22 من الدوري.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق لإصابته في يده، بينما عاد الثنائي أحمد سامي، ورجب نبيل من الإيقاف.

وضمت القامة أحمد مسعود، ومحمود كوكو لحراسة المرمى، وأحمد سامي، وأحمد عبدالعزيز “مودي”، ورجب نبيل، وعاصم سعيد، وحسين الشحات، ومحمود وحيد، ومحمد حماده، ومحمد طارق أبوالعز، وأحمد محسن للدفاع، وأحمد داوودا، وهاني سعيد، وهشام محمد، وعماد فتحي، وأحمد فوزي، والنيجيري إيريك تراوري، وباولن فوافي لاعب مدغشقر للوسط، والغاني جون أنطوي، وأحمد عبدالظاهر للهجوم.

وتتردد أنباء حول تأجيل اللقاء بعدما كان مقررا إقامته غدا، الأحد، بعد موافقة الفريقين على التأجيل.