تخلّص ديبورتيفو لاكورونيا، من دوامة النتائج الهزيلة واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على مالجا اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وحقق ديبورتيفو الفوز الأول له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة حيث شهدت المباريات الأربع الماضية للفريق 3 هزائم وتعادل واحد ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الخامس عشر.

وفي المقابل ، فشل مالجا في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز على برشلونة مطلع الأسبوع الماضي وسقط في فخ الهزيمة بعد انتصارين متتاليين ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.