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بالفيديو.. مركبات عسكرية روسية تتحرك إلى حدود كوريا الشمالية
دبابات روسية ـ الجيش الروسي

بالفيديو.. مركبات عسكرية روسية تتحرك إلى حدود كوريا الشمالية

السبت، 15 ابريل 2017 04:02 م
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نشرت صحيفة “ديلي إكسبرس” فيديو يظهر تحرك مركبات عسكرية إلى فلاديفوستوك بروسيا، على بعد ثمانية أميال فقط من الحدود مع كوريا الشمالية، بينما العالم يتجه نحو الحرب.

وذكرت الصحيفة أن روسيا نقلت مركبات عسكرية إلى المدينة التي تقع على مسافة قريبة من كوريا الشمالية، في خطوة مثيرة لم تؤكدها الحكومة الروسية، ولكن رصدت من قبل سكان المدينة الحدودية ونشرت على وسائل الإعلام الاجتماعية.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه كوريا الشمالية من أنها مستعدة للحرب الشاملة مع الولايات المتحدة، بينما تناشد الصين أن تتراجع السلطات عن التصعيد.

ومنذ ظهور لقطات فلاديفوستوك، نمت المخاوف من أن كوريا الشمالية يمكن أن تصبح محفزا للصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وتعتبر كل من الصين وروسيا أن كوريا الشمالية تحتاج إلى الحفاظ على استقرارها لأمنها القومي.

وأوضحت التقارير أن قافلة عسكرية مكونة من ثمانية صواريخ أرض جو جو كانت أيضًا في الطريق، وتم نقل الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سى 400 إلى فلاديفوستوك حيث أنشأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل قاعدة بحرية كبرى.

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