بالصور.. سامسونج تخطط لإنتاج هاتف قابل للطي منتصف هذا العامالسبت، 15 ابريل 2017 03:57 م
كشف تقريران عن تطوير شركة سامسونج الكورية الجنوبية لنموذج هاتف ذكي قابل للطي، وسيكون جاهزا بحلول منتصف هذا العام، دون أن يطرح للبيع.
وتشير التقارير إلى أن سامسونغ لا تهدف إلى إطلاق الهاتف للمستهلكين، بل تخطط لإنتاج ما بين ألفين و3 آلاف جهاز لشركائها وكبار العملاء لتقييم تصاميم الهواتف الذكية البديلة، واختبار رغبة المستهلكين في مثل هذه النماذج.
ويعتقد بأن الشركة كانت تعمل على هذا النموذج على مدى السنوات الماضية، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
ومع ذلك يأتي الهاتف بشاشتي أوليد بقياس 5 بوصات لكل منهما، ويربط بينهما مفصل أحادي من الوسط، يتيح طي الهاتف 180 درجة.
ولم تعلق سامسونج على الشائعات الصادرة بشأن هذا المنتج، ومع ذلك يبدو أن الهاتف الذكي القابل للطي، من الناحية النظرية، يتيح الشعور بالراحة مع إمكانية مضاعفة حجم الشاشة دون شغل حيز أكبر في جيب المستخدم، أو يتيح تقليص حجمه في حال عدم استخدامه.
ويبدو أن الشركة ستعتمد هذا الجهاز في حربها التنافسية المستمرة مع شركة آبل؛ بهدف السيطرة على سوق الهواتف الذكية المتميزة.
وذكرت التقارير أن المشروع الجديد يحمل اسم “غالاكسي إكس”، ورفض متحدث باسم سامسونغ التعليق على هذه التقارير قائلا في بيان صريح إن “سامسونغ لا تعلق على الشائعات”.
وكانت سامسونج تتحدث علنا منذ العام 2013 عن طموحها لصناعة هاتف ثنائي الشاشة، وفي حال تم إطلاقه منتصف العام؛ فإنه سيكون الأطول بين الهواتف الموجودة في تلك الفترة.
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