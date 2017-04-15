

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس، أسفر عن وفاة شخص، وإصابة آخرين بينهم 3 حالات حرجة، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز».

ويتفقد الآن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، موقع الحريق، وشدد على فرض كردونات أمنية بالمنطقة.

يذكر أن انفجار وقع بخط غاز في التجمع الخامس، نتيجة كسر ماسورة الغاز أثناء القيام بأعمال حفر للصرف الصحي بالمنطقة، وحدث ذلك أثناء قيام سائق «لودر» بإجراءات بعض أعمال الحفر، وتسبب في كسر ماسورة الغاز، وتم التحفظ على السائق.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بانفجار خط غاز، واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية، وتأثر بذلك القادم من المعادي اتجاه السويس، وكلف اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق من القادم من المعادي خوفًا على قائدي السيارات.