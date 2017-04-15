عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم بحضور الدكتور محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات.

ناقش الاجتماع بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ممثلة عن الوزارة والهيئة العامة للثروة المعدنية بوزارة البترول ، وتم الاتفاق على بدء مشروع إعداد “البنية المعلوماتية” الخاصة بمنطقة الصحراء الشرقية، وذلك استكمالا لجهود الهيئة لإنشاء البنية المعلوماتية لمصر كلها حيث قامت الهيئة بتقسيم مصر لأربعة أجزاء وإعداد خريطة معلوماتية لكل منطقة على حدة للإستفادة منها فى مخططات التنمية القادمة، وتم الانتهاء من المناطق الثلاثة الأولى وهى منطقة شمال الصحراء الغربية، ومنطقة جنوب الصحراء الغربية، ومنطقة سيناء ووادى النيل ، و بموجب الاتفاق تبدأ الهيئة العمل فى إعداد البنية المعلوماتية الخاصة بمنطقة الصحراء الشرقية .

كما ناقش الاجتماع خطوات التعاون بين الهيئة ووكالة فضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث نتائج الزيارة التى قام بها الوفد المصرى برئاسة رئيس الهيئة لأبو ظبى مؤخرا وتم خلالها الاتفاق على اجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، و تم بحث مقترحات التعاون بين الطرفين وتشمل التدريب المشترك وتبادل الإستفادة من الإمكانات الفنية للدولتين، حيث تعد الإتفاقية إضافة جديدة لجهود التعاون فى مجال الفضاء بين مصر والدول العربية.