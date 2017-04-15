أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتأخر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق “المدن الأربع”، الذي ينص على تهجير أهالي منطقة مضايا والزبداني بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

وأوضح المرصد -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن المهجرين من بلدة مضايا - التابعة لمنطقة الزبداني - يعانون أوضاعا إنسانية سيئة بعد مضي أكثر من 28 ساعة وهم عالقون قرب حلب، وذلك نتيجة عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي بين الزبداني بريف دمشق، ومدينتي كفريا والفوعة التابعتان لمحافظة إدلب.

يشار إلى أن المرصد أعلن -أمس - استكمال صعود الخارجين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربع إلى الحافلات وسيارات الإسعاف، ومن المرتقب أن تنقل الحافلات الخارجين من (مضايا والزبداني) إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، فيما سيجري نقل الخارجين من (الفوعة وكفريا) إلى مناطق سيطرة قوات الأسد في محافظات أخرى.‎