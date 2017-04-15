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كاليفورنيا تسعى لتغريم "أوبر" ما يزيد عن مليون دولار
تاكسي اوبر

كاليفورنيا تسعى لتغريم "أوبر" ما يزيد عن مليون دولار

السبت، 15 ابريل 2017 03:04 م

تسعى الجهات التنظيمية في كاليفورنيا لتغريم شركة “أوبر تكنولوجيز” 1.13 مليون دولار، لعدم اتخاذها إجراءات تأديبية ضد سائقين يعملون لديها اشتبه في قيادتهم في حالة سكر.

وقالت “أوبر” إنها تقلت 2047 شكوى من عملائها في ولاية كاليفورنيا حول الاشتباه في سكر سائقيها أثناء القيادة، وذلك في الفترة من آب 2014 إلى أغسطس 2015.

لكن وفقًا للجنة المرافق العامة في الولاية، فإن 154 شكوى راجعتها السلطات التنظيمية لم يحظ منها 151 شكوى بالتحقيق الفوري من قبل الشركة ولم يتم تعليق عمل السائقين المشكو منهم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن في 64 حالة واصل السائقون المشتبه بهم العمل مع ركاب آخرين في غضون ساعة من الشكوى الأصلية.
وتسعى الولاية لفرض غرامة قدرها 7500 دولار لكل شكوى لم تنظرها “أوبر” التي يرى المسؤولون أن عملية الإبلاغ عن السائقين المخمورين لديها كانت مرهقة وغير فعالة بالنسبة للعملاء.

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