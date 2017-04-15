دراسة: ارتداء الملابس الحريرية لا تقلل أعراض "الأكزيما"السبت، 15 ابريل 2017 03:01 م
قد تشعر أن ارتداء الملابس الحريرية حل لتخفيف معاناتك من أعراض الأكزيما من الحكة المؤلمة والاحمرار، ولكن دراسة طبية حديثة توصلت إلى أن ارتداء الملابس الحريرية لا يفيد بشكل حقيقي في تخفيف حدة أعراض الأكزيما لدى الأطفال.
فقد كشفت الأبحاث التي أجريت بجامعة “توتنجهام” في بريطانيا، أن ارتداء الملابس الحريرية لم تقلل من شدة الأكزيما بالنسبة للأطفال، كما لم تقلل كمية المراهم والكريمات العلاجية المستخدمة، أو حتى تراجع حدة الالتهابات الجلدية بين المرضى من الأطفال.
وقالت الدكتورة “كيم توماس” أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة “توتنجهام”: أثبتت أبحاثنا التي أجريناها في هذا الصدد، عدم فعالية ارتداء ملابس حريرية في تخفيف حدة الأعراض الجلدية الناجمة عن الإصابة بالأكزيما، مضيفة أن ما توصلنا إليه يوفر دليلا على إطلاع مفوضي الصحة والوصفات الطبية على اتخاذ قرارات سريرية مستنيرة حول علاج المرضى.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان يعتقد فيه أن الملابس الخفيفة أو الحريرية تلعب دورا في تهدئة أو إزالة أعراض الأكزيما، جنبا إلى جنب العلاجات الدوائية المتبعة
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