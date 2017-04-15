يجري حاليا فريق مشترك من الباحثين الأمريكيين والفرنسيين المتخصصين في الأمراض الناتجة عن تدهور في الخلايا العصبية في المخ وتسبب الأمراض المنتشرة بين كبار السن ولم يتم التوصل إلى علاج لها حتى الآن، مثل “الزهايمر، الشلل الرعاش، تصلب صفائح الدم والتصلب الجانبي ومرض هاننجتنون (وهو مرض عقلي وراثي يسبب موت خلايا في المخ)، إلى جانب أبحاثهم لفهم أسباب هذه الأمراض وذلك خلال الخمس سنوات القادمة.

وقد اكتشف الباحثون وجود خلية عصبية سامة في سم النحل تزيد من إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن السيطرة على الحركة والتي يفقدها مريض الشلل الرعاش؛ بسبب فقده للخلايا العصبية الموجودة في المادة الرمادية في المخ والتي تسبب الاضطرابات النفسية.

كذلك الحال بالنسبة لسمكة القرش الصغيرة المعروفة باسم “سكوالامين” فان أنسجة سمكة القرش تكبح التجمع السام للبروتينات في الجهاز العصبي المسئول عن مرض الشلل الرعاش، وسوف يتم تجربة هذا السم على الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا لمعرفة مدى تأثيره عليه