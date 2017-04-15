أشارت الدراسة العلمية التي نشرت في مجلة “سانيس” الأمريكية في عددها الأخير إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالمسكنات المستخلصة من الحشيش قد تضاعف بمعدل أربعة أضعاف خلال ال(15) عاما الماضية، حيث أن هذه المادة المخدرة كانت محدودة الاستخدام خاصة في حالات الآلام المبرحة، أما حاليا فقد أصبحت تستخدم في علاج جميع الآلام حتى آلام الأسنان.

فقد أوضحت الدراسة أن 60% من المرضى الأمريكيين الذين يشتكون من ألام في الظهر يلجأون إلى العقاقير المسكنة المستخلصة من المخدرات لتخفيف تلك الآلام، في الوقت الذي يعد فيه السببان الرئيسيان في زيادة عدد الوفيات هما البدانة الناتجة عن استهلاك السكريات بكثرة واستخدام المخدرات كمسكن مستخلص من الحشيش .. وبالرغم من كل هذه التحذيرات إلا أن جزءا كبيرا من مواطني الدول الغربية يستخدمون هذه المسكنات الضارة والتي تؤدى إلى ارتفاع عدد الوفيات.