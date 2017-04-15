مكملات غذائية من فيتامين "ب" تحمي القلب من تلوث الهواء

كشفت دراسة طبية أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين “ب” يمكن أن يساعد في إبعاد شبح الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن التعرض لتلوث الهواء.

فقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في كلية الطب جامعة “كولومبيا”، أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات غذائية من فيتامين “ب”، نجحوا في عكس الآثار السلبية التي يتعرض لها القلب والأوعية الدموية والمناعة جراء التعرض للتلوث الذي يؤثر على معدل ضربات القلب بنسبة 150 % ونحو 139 % في الغدد الليمفاوية.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها لتقييم تأثير وفعالية فيتامين “ب” للاستجابات البيولوجية والفسيولوجية للتعرض لتلوث الهواء.

وقال الباحث “جيا تشونج” إن تلوث الهواء يعد من أكثر مصادر التلوث والأكثر شيوعا، وله تأثير سلبي على وظيفة القلب والجهاز المناعي .. لتوفر هذه الدراسة لأول مرة أدلة حيوية على أهمية تناول جرعات إضافية من فيتامين”ب” للوقاية من الآثار السلبية لتلوث الهواء.

وقام الباحثون بتجنيد 10 متطوعين أصحاء، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، وغير المدخنين الذين لم يتعاطوا أي شكل من أشكال مكملات فيتامين “ب” أو أدوية أخرى. وتلقى جميع المتطوعين عقارا وهميا لمدة أربعة أسابيع.

وأظهرت النتائج أن التعرض لمدة ساعتين لمصادر تلوث الهواء له آثار فسيولوجية ضارة على معدل ضربات القلب وعدد كرات الدم البيضاء، وعلاوة على ذلك، أثبتت الدراسة فعالية الجرعات التكميلية من فيتامين “ب” في وقاية القلب والأوعية الدموية من الآثار السلبية لتلوث الهواء.