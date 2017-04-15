قام فريق من الباحثين في المركز الطبي في جامعة أمستردام بهولندا بعمل اختبار على أجهزة منظم ضربات القلب الصغيرة للعصب الرئوي لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتزمية، حيث إن العصب الرئوي هو أحد مكونات الجهاز العصبي الذي يتحكم في العديد من الأعمال الحيوية خاصة ضربات القلب وفي حالة وجود نقص في هذا العصب فيتغلب الضغط وتنتشر الالتهابات في جميع أجزاء الجسم ما جاءت الفكرة في تنشيطه لكي يهديء من أمراض الالتهابات المزمنة.

جدير بالذكر أن الباحث في هذه التجربة الهولندية “جو مارشان” أشار إلى أن تنشيط هذا العصب يوميا لمدة 60 ثانية خلال 42 يوما من شأنه أن يجعل الأشخاص غير القادرين على المشي من المشي ويعيشون حياتهم الطبيعية.