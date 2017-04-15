برنامج غذائي تعويضي عن الأطعمة المصنعة لحماية الصحة من الملوثاتالسبت، 15 ابريل 2017 02:51 م
قدم الدكتور الفرنسي بيير وليم المتخصص في علوم التغذية في جامعة “باريس” نصائحه لحماية صحة الإنسان من الملوثات التي تسبب أضرارا جسيمة منها السرطان وأمراض تدهور الجهاز العصبي الناتجة عن ملوثات البيئة، بالإضافة إلى الأطعمة الصناعية والتي يجب تجنبها.
يتضمن البرنامج الغذائي التعويضي الذي يعرض الطبيب الفرنسي فيه الاستغناء عن الذرة والقمح واستبدالهما بالأرز والحنطة السوداء والسمسم والكينوا (نبات يزرع في أمريكا الوسطي) والحبوب الغذائية.
ويفضل الألبان النباتية المنتجة من جوز الهند واللوز والبعد عن استخدام الملح الذي يؤدي كثرته من احتجاز المياه في الجسم التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم والاستقساء الموضعي، كذلك السكر الأبيض الذي يمكن استبداله بالعسل والبعد عن الطهي من خلال الميكروويف والأفضل الطهي على البخار للاحتفاظ بالمعادن والفيتامينات.
وهذا النظام الغذائي يحميك من كل الأضرار التي تصيب الجسم بسبب العادات السيئة.
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