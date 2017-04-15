 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 03:06 مساءً
روابط سريعة
برنامج غذائي تعويضي عن الأطعمة المصنعة لحماية الصحة من الملوثات
تعمل-ايه-لو-حصلك-تسمم-بعد-تناول-الفسيخ-فى-شم-النسيم-1

برنامج غذائي تعويضي عن الأطعمة المصنعة لحماية الصحة من الملوثات

السبت، 15 ابريل 2017 02:51 م

قدم الدكتور الفرنسي بيير وليم المتخصص في علوم التغذية في جامعة “باريس” نصائحه لحماية صحة الإنسان من الملوثات التي تسبب أضرارا جسيمة منها السرطان وأمراض تدهور الجهاز العصبي الناتجة عن ملوثات البيئة، بالإضافة إلى الأطعمة الصناعية والتي يجب تجنبها.

يتضمن البرنامج الغذائي التعويضي الذي يعرض الطبيب الفرنسي فيه الاستغناء عن الذرة والقمح واستبدالهما بالأرز والحنطة السوداء والسمسم والكينوا (نبات يزرع في أمريكا الوسطي) والحبوب الغذائية.
ويفضل الألبان النباتية المنتجة من جوز الهند واللوز والبعد عن استخدام الملح الذي يؤدي كثرته من احتجاز المياه في الجسم التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم والاستقساء الموضعي، كذلك السكر الأبيض الذي يمكن استبداله بالعسل والبعد عن الطهي من خلال الميكروويف والأفضل الطهي على البخار للاحتفاظ بالمعادن والفيتامينات.

وهذا النظام الغذائي يحميك من كل الأضرار التي تصيب الجسم بسبب العادات السيئة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3