أظهرت دراسة طبية حديثة أن حرص الرجال على تناول السبانخ وبذور اليقطين واللوز في مرحلة منتصف العمر والشيخوخة، خاصة الرجال الذين يعانون من نقص في عنصر الماغنيسيوم، لحمايتهم من فرص الإصابة بكسور الفخذ.

ووفقا للباحثين، يمكن لعنصر الماغنيسيوم أن يصبح المفتاح لمنع أحد الأسباب الأكثر قابلية لكسور الفخذ للوقاية من الإعاقة في منتصف العمر إلى كبار السن.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور سيتور كونوتسور من جامعة بريستول البريطانية: “تشير النتائج إلى أن تجنب تركيزات منخفضة من الماغنيسيوم في الدم قد يكون استراتيجية واعدة غير مثبتة للوقاية من الكسور”، وتعد كسور العظام هى واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة وسوء الصحة، وخاصة بين شيخوخة السكان، يزيد من العبء على نظام الرعاية الصحية.

وتبع الباحثون في جامعات بريستول وشرق فنلندا 2،245 من الرجال في منتصف العمر على مدى 20 عاما، وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات الماغنيسيوم في الدم كان لديهم خطر متزايد من الكسور، وخاصة كسور الفخذ، وقد انخفض خطر حدوث كسر بنسبة 44 % لدى الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستويات المغنيسيوم في الدم.