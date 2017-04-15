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وصول 5 سيارات إسعاف لموقع انفجار غاز التجمع بعد دقيقة من وقوع الحادث
احمد الانصاري، رئيس هيئة الاسعاف

وصول 5 سيارات إسعاف لموقع انفجار غاز التجمع بعد دقيقة من وقوع الحادث

السبت، 15 ابريل 2017 02:49 م
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أكد الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم نقل 5 من حالات الإصابة إلى مستشفى البنك الأهلي، وذلك عن طريق 5 سيارات إسعاف وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه بدقيقة، بينما تم إسعاف مصاب بمكان الحادث وتركه بعد تلقية الإسعافات الاولية، مشيرًا الى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف وفريق طبي متمركز بمكان الحادث تحسبًا لوقوع أي طارئ.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيرًا إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الآن، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، وقوع 10 مصابين نتيجة انفجار الغاز بشارع التسعيم بجوار محطة الصرف الصحي بالتجمع الخامس.

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