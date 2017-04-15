رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد للقصوى لتأمين احتفالات الأقباط والكنائس بعيد القيامة المجيد.

وقال مصدر أمنى مسئول إن الوزارة ألغت جميع الراحات والإجازات للضباط، وقال إن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، شدد على جميع قيادات الوزراة بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الكنائس واحتفالات الأقباط، وعدم السماح بالتراخى من قبل أى فرد فى هيئة الشرطة والمرور الدورى على الخدمات المعنية بالتأمين للتأكد من تنفيذ الخطة على أكمل وجه وعدم التقصير.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الخطة تعتمد على انتشار الشرطة فى جميع الشوارع والميادين، وتوسيع دائرة الاشتباه، وشن الحملات المكثفة لضبط العناصر الجنائية المطلوبين، بالإضافة إلى عمل تحريات على جميع الشقق المفروشة المتواجدة فى جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس، والتى يبلغ عددها 2626 كنيسة، وانتشار أجهزة التشويش على المواد المتفجرة، بالإضافة إلى وجود البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس، وانتشار رجال المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط الكنائس للكشف عن أى أجسام غريبة.

وسيكون للشرطة النسائية دور كبير لتفتيش السيدات قبل دخولهن للكنائس، فيما سيتم نشر عناصر سرية فى الشوارع المؤدية للكنائس لملاحظة الحالة الأمنية، ونشر سيارات التدخل السريع ورجال العمليات الخاصة.

وأهاب المصدر بالمواطنين عدم التجمع أمام الكنائس، ومساعدة رجال الأمن فى القيام بواجبهم من حيث إبراز تحقيق الشخصية عند دخول الكنيسة.