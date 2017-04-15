كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مستشاره للرعايات الدكتور شريف وديع بزيارة ومتابعة حالة مصابي انفجار خط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، حيث أصيب 6 مواطنين جراء الحادث .

أوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف إنه تم نقل 5 من حالات الاصابة الى مستشفى البنك الأهلي وذلك عن طريق 5 سيارات اسعاف وصلت الى مكان الحادث بعد وقوعة بدقيقة ،بينما تم اسعاف مصاب بمكان الحادث وترك بعد تلقية الاسعافات الاولية مشيراً الى الدفع ب 9 سيارات اسعاف وفريق طبي متمركز بمكان الحادث تحسباً لوقوع أي طارئ .

ومن جانبه اشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الاصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاثة ، مشيراً الى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه واماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الأن ، أما باقي الحالات يعانون من حروق من الدرجة الاولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.