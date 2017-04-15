نشر ملفات تظهر مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية لتحويلات مصرفيةالسبت، 15 ابريل 2017 02:31 م
نشر قراصنة وثائق وملفات يوم الجمعة قال خبراء في الأمن الإلكتروني إنها تظهر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية دخلت على نظام سويفت الخاص بالتراسل بين البنوك وهو ما سمح لها بمراقبة التدفقات النقدية بين بعض بنوك الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينة.
وقال شين شوك مستشار الأمن الإلكتروني الذي ساعد بنوكا على التحقيق في اختراقات لأنظمة سويفت التي يستخدمونها إن الوثائق التي جرى نشرها تضمنت شفرة كمبيوتر من الممكن أن يستخدمها مجرمون للولوج إلى الخوادم الخاصة بنظام سويفت ومراقبة نشاط التراسل.
ونشرت الوثائق والملفات جماعة تسمي نفسها “وسطاء الظل”. وتحمل بعض السجلات خاتم وكالة الأمن القومي الأمريكية لكن رويترز لا تستطيع تأكيد موثوقية وصحة تلك الأختام.
ولم يتسن الاتصال على الفور بوكالة الأمن القومي الأمريكية للحصول على تعليق.
وقال شوك إن من المحتمل أن يستخدم القراصنة المعلومات التي جرى نشرها يوم الجمعة لاختراق البنوك وسرقة أموال من خلال عمليات تحاكي واقعة سرقة 81 مليون دولار من بنك بنجلاديش المركزي العام الماضي.
وقالت شركة سويفت في بيان إن من المحتمل أن تكون أنظمة التراسل المحلية لبعض البنوك من زبائن سويفت قد اخترقت لكنها لم تذكر وكالة الأمن القومي الأمريكية على وجه التحديد.
وقالت شركة سويفت في بيان “ليست لدينا أدلة ترجح حدوث ولوج غير مصرح به إلى شبكتنا أو خدمات التراسل التي لدينا على الإطلاق”.
وتشير الوثائق التي نشرتها جماعة وسطاء الظل يوم الجمعة إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية ربما تكون ولجت إلى شبكة سويفت من خلال مكاتب خدمة. ومكاتب خدمة سويفت هي شركات توفر نقطة دخول لنظام سويفت لزبائن الشبكة الأصغر وبإمكانها إرسال واستقبال رسائل تتعلق بالتحويلات النقدية نيابة عنهم.
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