«التموين»: نستعد بسعة تخزينية 4 مليون طن لموسم القمح الجديدالسبت، 15 ابريل 2017 02:46 م
أكد محمد سويد المستشار الإعلامي لوزير التموين، أن موسم توريد القمح قد بدأ اليوم وممتد حتى 15 يوليو القادم، موضحا أن الشوون والصوامع يصل مساحتهم التخزينية إلى ما يقرب 4 مليون طن قمح.
وأعلن سويد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، أن بداية الاقبال منخفضة حتى الأن بسبب الظروف الجوية المضطربة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيتم عمل شوون ترابية بمراكز متعددة لتوفير المسافات للفلاحين.
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