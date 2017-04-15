اليوجا مفيدة في علاج الاكتئاب الخفيف والمتوسطالسبت، 15 ابريل 2017 02:22 م
توصلت دراسة رائدة أجريت في سان فرانسيسكو إلى أدلة واعدة على أن ممارسة اليوجا يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب.
وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتم خارج الهند للتحقق ما إذا كانت اليوجا وحدها يمكن أن تساعد في علاج حالات الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة.
وقد شارك في الدراسة باحثون بجامعة كاليفورنيا، وكلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز، وجامعة كورنيل، بالإضافة إلى برنامج سفاسثا للعلاج باليوجا في شتوتجارت بألمانيا ومعهد بونديشيري للعلوم الطبية في الهند.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ بعد 8 أسابيع من ممارسة اليوجا مرتين أسبوعيا، مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين تعلموا فقط تاريخ وفلسفة اليوجا.
وعلى الرغم من صغر حجم الدراسة، حيث أجريت على عينة من 38 شخصا، إلا إنها تضع أساسا هاما لدراسة أوسع.. وعلى الرغم من ذلك، كانت دراسات اليوجا وعلاج الاكتئاب محدودة في الغالب بالأعداد الصغيرة لعينة البحث، والتي انصب تركيزها على مجموعات محددة،مثل النساء الحوامل أو كبار السن، مما جعل من الصعب للغاية تعميم نتائجها.
كما أجريت دراسات اليوجا في المقام الأول على الربط بين اليوجا والعلاجات التقليدية للاكتئاب، بما في ذلك الأدوية والعلاج النفسي.. وعلى العكس من ذلك، ركز الباحثون في هذه الدراسة الجديدة بصورة متعمدة، على الأشخاص الذين لم يشاركوا من قبل في أي أشكال أخرى من علاج الاكتئاب، مثل الأدوية، والعلاج الحديث، أو العلاجات العشبية.
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