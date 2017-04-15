تركيا : اعتقال 12 صحفيا قبل ساعات من الاستفتاء على صلاحيات أردوغان

اعتقلت قوات الشرطة في تركيا 12 صحفيا وفق أمر أصدرته إحدى محاكم إسطنبول، اليوم السبت، في إطار تحقيقات حكومية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف العام الماضي، من قبل فصيل في الجيش.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن القرار القضائي الذي نفذته الشرطة التركية بحق صحفيين كانت المحكمة قد أفرجت عنهم ضمن 21 صحفيا كانوا محتجزين في انتظار المحاكمة بناء على اتهامات بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة».

وفتح أحد ممثلي الإدعاء على الفور تحقيقات جديدة وطلب إعادة القبض عليهم.

واحتجز كل الصحفيين مجددا في وقت لاحق من نفس الليلة التي أفرج فيها عنهم، وبموجب أمر المحكمة الصادر، اليوم السبت، تم وضع 12 منهم قيد الاعتقال الكامل.

ووفقا للتقرير، يعمل كل الـ21 صحفيا في صحيفة «زمان» ووسائل إعلامية أخرى يعتقد أنها على صلة بحركة سياسية تدعم الداعية الإسلامي فتح الله جولن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحظى بأنصار في مختلف أنحاء العالم.

يبدأ غدا، الأحد، الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي ستعزز سلطات الرئيس التركي، وتقول الرواية الإعلامية حول هذا الاستفتاء إن التصويت لصالح هذه التعديلات سيقود إلى موت الديمقراطية في تركيا، وفقا لمعارضين في أنقرة.