خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن الجري لمدة ساعة في الأسبوع يسهم في إطالة العمر بمدة قد تصل إلى 7 ساعات في حياة الإنسان.

وأشارت الدراسة، التي شارك فيها أطباء القلب من 5 جامعات أميركية، إلى أن الجري لمدة ساعة يضيف 7 ساعات لحياة الإنسان، وذلك بعد دراسات شملت نحو 55 ألف شخص.

ونشرت النتائج، التي استخدمت بيانات من دراسات للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 100 على مدى 15 عاما، في إحدى المجلات المتخصصة في أمراض القلب.