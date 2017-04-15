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في البحيرة.. جنازة مهيبة لشهيد الإرهاب الأسود بسيناء
جنازة عسكرية

في البحيرة.. جنازة مهيبة لشهيد الإرهاب الأسود بسيناء

السبت، 15 ابريل 2017 02:29 م
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شارك الآلاف من أهالي قرية الشعراوي، بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة ، اليوم السبت، فى تشييع جنازة عسكرية مهيبة جثمان المجند إبراهيم رضا العمري، من سلاح المركبات بالقوات المسلحة، الذى استشهد فى حادث إرهابي بشمال سيناء، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة.

وشيع عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث ردد المشيعون خلال الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب منها “لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. الإرهاب عدو الله”.

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