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الصحة: وفاة مصاب في انفجار خط الغاز بالتجمع
انفجار التجمع

الصحة: وفاة مصاب في انفجار خط الغاز بالتجمع

السبت، 15 ابريل 2017 02:59 م
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أعلنت وزارة الصحة عن وفاة أحد المصابين نتيجة انفجار الغاز بشارع التسعين بجوار محطة الصرف الصحي بالتجمع الخامس، والجثة متفحمة بنسبة حروق تتجاوز 80٪‏، كما نتج عن الحادث وقوع 9 إصابات، أغلبها حروق، تتراوح حالاتها من الأولية إلى المتوسطة إلى الخطيرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات تنوعت بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيرًا إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الآن، أما باقي الحالات فيعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

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