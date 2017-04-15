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«المرور»: تحويلات مرورية لموقع انفجار خط غاز بـ«الدائري»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: تحويلات مرورية لموقع انفجار خط غاز بـ«الدائري»

السبت، 15 ابريل 2017 02:26 م
محيط - خالد الريس

أكد العميد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بمرور القاهرة، أن انفجار “خط غاز” قد وقع بالجهة اليمني للطريق الدائري المتجه إلى حي المعادي وليس بـ”شارع التسعين”.
وأوضح من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أنه قد تم عمل تحويلة بعيدة عن الطريق الدائري نتيجة الأدخنة الكثيفة الناجمة عن الحادث، حيث سيتم تحويل القادمين من المعادي اجباريا لمناطق التجمع لغرب الجولف ومناطق التسعين الداخلي ثم العودة للطريق الدائري عقب نفق وكوبري التسعين.
وأعلن أن المتجه إلى مناطق المعادي سيتم تحويله يمينا لمحور “NA”  حتى ميدان “محمد زكي” ثم العودة للطريق الدائري.

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