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السلطات الإسبانية: إنقاذ 125 مهاجرا حاولوا العبور إلى سواحل أوروبا
انقلاب زورق يقل مهاجرين في المتوسط

السلطات الإسبانية: إنقاذ 125 مهاجرا حاولوا العبور إلى سواحل أوروبا

السبت، 15 ابريل 2017 03:01 م
وكالات

أعلنت هيئة الانقاذ البحري الاسبانية إنقاذ 125 مهاجرا حاولوا العبور ليلا من أفريقيا إلى السواحل الأوروبية في 3 قوارب.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم السبت أن فرق الإنقاذ عثرت على القارب الأول وكان على متنه 41 رجلا و11 امرأة من جنوب الصحراء الكبرى في بحر “البوران” شرقي مضيق جبل طارق، كما أكد الصليب الأحمر أنهم في صحة جيدة.
وأضافت الشبكة أن القارب الثاني كان يحمل 62 مهاجرا من شمال أفريقيا بينهم 11 قاصرا عندما تم إنقاذه غربي مضيق “جبل طارق” في المحيط الأطلسي.
كما تم إنقاذ 11 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير في البحر المتوسط بعد أن قامت طائرة تابعة للناتو بتنبيه خدمة الانقاذ البحري بشأنهم.‎

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