الدالى: فتح حديقة "الجيزة العامة" مجانا يوم شم النسيمالسبت، 15 ابريل 2017 02:19 م
قررت محافظة الجيزة فتح حديقة الجيزة العامة بطريق الفيوم مجاناً أمام المواطنين للاستمتاع بيوم شم النسيم.
وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي - في تصريح اليوم السبت- إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين في إجازة شم النسيم وأصبحت كافة الحدائق جاهزة حيث يوجد بالجيزة العديد من الحدائق العامة والتي تشهد إقبالا ملحوظا في الأعياد والمناسبات والعطلات، منها حديقتا الحيوان والأورمان وحديقة جيزة بارك على مساحة 38 فدانا بأرض مطار إمبابة وهي من أجمل الحدائق الموجودة بالجيزة.
وأضاف الدالى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على اتصال دائم بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية لتلقى أي بلاغات أو أحداث طارئة ليتم التعامل الفوري معها.
وأكد عزت الخرصه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الانتهاء من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار، كما تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مكونة من لودر و5 سيارات نقل كبير و5 سيارات نصف نقل وسيارتين شفط للأزمات والطوارئ، لافتا إلى وضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين بمناسبة شم النسيم.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على الأسواق والمحلات ومصانع الرنجة والفسيخ والأسماك المدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وإعدام أية كميات غير صالحة أو فاسدة.
وأضاف الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير كافة الأمصال لحالات التسمم وتدريب الأطباء على كيفية التعامل وتم وضع جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والقروية والمراكز الصحية الحضرية في حالة استعداد قصوى.
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