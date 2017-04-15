بدء توريد القمح بشون قناالسبت، 15 ابريل 2017 01:38 م
أكد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 98 ألف و 263 فدان، ومن المتوقع إنتاجية تقدر ب 272 الف و879 طن، مشيرا أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 148 طن قمح عن إجمالي المساحة المنزرعة 104 ألف و 319 فدان.
وأضاف أنه سيتم استلام القمح من المزارعين تحت اشراف لجنة مشكلة من ( مديرية التموين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومديرية الزراعة )، موجها بتعليق يافطات تعريفية بجميع الصوامع والشون مدون عليها مواعيد استلام الأقماح وأسعار التوريد ودرجة النقاوة وأسماء أعضاء لجنة استلام القمح.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لعدد من صوامع تخزين القمح والشون في بداية انطلاق موسم توريد القمح بمحافظة قنا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال محصول القمح يرافقه المهندس اشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس ممدوح عبد المنعم وكيل وزارة التموين.
وبدأ الهجان جولته بتفقد صومعة قنا المعدنية التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة 30 الف طن وصومعة الترامسة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية إجمالية 60 ألف طن وشونة قنا التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة 2000 طن.
وأوضح أن محافظة قنا تضم عدد 4 صوامع لتخزين القمح بسعة تخزينية تصل الى 190 الف طن كما تضم عدد 9 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و240 طن بالإضافة الى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 الف و 63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و 303 طن.
وطالب محافظ قنا المزارعين بسرعة توريد محصول القمح لبنوك التنمية والائتمان الزراعي حتى يتم توريده إلى الصوامع والأماكن المخصصة للتخزين.
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