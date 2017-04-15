تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن معدلات التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بمشروع الإسكان الاجتماعى، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتى 6 أكتوبر وبدر.

وأفاد التقرير بأن 709 حاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، حولوا لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، منهم 495 حاجزاً حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و214 حاجزاً حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن من يرغب فى التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2/5/2017، طبقاً للإقرار الذى تم نشره بالصحف.

وأشار إلى أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.