أعلنت نقابة الصحفيين عن مد فتح باب العضويات الجديدة لشعبة المحررين الاقتصاديين حتى يوم الخميس المقبل، مع إحضار خطاب موقع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في الشأن الاقتصادي.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم السبت، أن استمارات العضوية متوفرة لدى إدارة شئون المجلس بالدور الرابع، مشيرة إلى أنه سيتم الدعوة إلى اجتماع عام لجميع الأعضاء للاتفاق على برنامج عمل الفترة المقبلة مع بحث موعد الانتخابات الجديدة.