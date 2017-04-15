قال القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه سيتم الاحتفال في الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة في السادسة مساء اليوم السبت، مشيرا إلى أنهم سيؤدون صلاة القيامة، لأنها جزء من عقيدة الكنيسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة أون تي في لايف، “ألغينا مظاهر الاحتفال، ولكن الصلاة لا تلغى، وسنستقبل كل شركاء الوطن والمسئولين من مندوبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والبرلمانيين والإعلاميين، خلال الصلاة”.

وأردف: “نواجه خلال المرحلة الحالية تحديات كبرى، وبدون شك أن هذه الأعمال الإرهابية تريد النيل من مصر والمصريين، هذا أمر معروف وواضح لنا جميعا، ولكن يقيننا بأن الله معنا”.