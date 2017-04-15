"الإسكان": تنفيذ مأخذ للمياه على الرياح الناصرى لتغذية مدينة الساداتالسبت، 15 ابريل 2017 01:08 م
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إسناد تنفيذ مأخذ للمياه العكرة على الرياح الناصرى، بطاقة 350 ألف م3/يوم لتغذية مدينة السادات بالمياه، وخاصة مناطق التوسعات العمرانية بالأراضى التى تم إزالة التعديات عليها (منطقة الـ70 ألف فدان، والتى تم تنفيذ خطى مياه قطر 700 مم و800 مم، بتكلفة 70 مليون جنيه، لتغذيتها بالمياه)، بجانب رصف الطرق الرئيسية بمنطقة التوسعات بطول 120 كم، وتكلفة 250 مليون جنيه.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم إيضا تنفيذ أعمال المرافق بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، ومشروع الإسكان الاجتماعى بحى الزيتون، بالمدينة، وكذا منطقة المطورين الصناعيين، وتنفيذ مراكز تكنولوجية بتكلفة 80 مليون جنيه، موضحاً أن مدينة السادات تشهد طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: المأخذ الذى يجرى تنفيذه سيرفع المياه من خلال خطى انحدار، ويعمل أحدهما بديلاً للآخر وبخاصة فى حالة وجود صيانة، بقطر 1800مم، وبطول 1000 متر مزدوج، بتكلفة 35 مليون جنيه، تمهيداً لربطهما على رافع المياه العكرة الذى يجرى تصميمه وسيقوم برفع المياه على خطى طرد قطر 1500 مم، بطول 25 كم، بتكلفة حوالى 350 مليون جنيه، ثم محطة التنقية بمنطقة الـ70 ألف فدان، والتى يجرى تصميمها وإعداد مستندات الطرح لها.
وذكر المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه يتم تغذية المدينة بالمياه منذ إنشائها من خلال 3 محطات بطاقة إجمالية 185 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ شبكات مياه بطول 855 كم، لتغذية 9284 قطعة أرض سكنية تم تسليمها للفائزين بالقرعة، منذ نشأة المدينة، منها 4636 قطعة تم تسليمها من شهر مايو 2015 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه من المقرر إضافة 150 ألف قطعة أرض سكنية بمستويات مختلفة، وتنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة سكنية، وذلك عند اكتمال الخطة الاستراتيجية للمدينة
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