تنظم الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ندوة تثقيفية للعاملين بالوزارة يوم الأربعاء المقبل بعنوان ” الأمن مسئولية الجميع “.

وأوضح اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن في تصريحات صحفية اليوم أن الندوة تهدف إلى توضيح مفهوم الأمن للعاملين بديوان عام الوزارة، وتحقيق الأمن والاستقرار فى العمل من خلال المشاركة الفعالة لجميع العاملين بالوزارة فى المنظومة الأمنية.

وأضاف أن الندوة ستتناول وصفا تاريخيا لنشأة الأمن الإداري بالوزارة، ودور الإدارة المركزية للأمن فى الحفاظ على أمن المعلومات، وأمن الأفراد والمنشآت، ودور الأمن مع منظمات المجتمع المدنى فيما يتفق مع السياسة العامة للدولة وبما يكفل سرية تداول المعلومات، وكذلك دور غرفة العمليات المركزية فى المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة، والدور المأمول الذى سوف تقوم به الإدارة المركزية للأمن في نشر ثقافة الوعى الأمنى والاحساس بالمسئولية بين جموع العاملين؛ للحفاظ على أمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر أن الندوة تستهدف جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديري المديريات ومسئولي أمن المديريات، بالإضافة إلى حضور المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب وبعض الطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة التربوية في مديرتى (القاهرة والجيزة) التعليميتين.