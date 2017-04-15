أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة تخصيص مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس غرفة عمليات تعمل خلال الاحتفال بشم النسيم بعد غد الاثنين وذلك لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال هذا اليوم والتدخل السريع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي - فى تصريح لها اليوم السبت - إلى التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية،لافتة إلى قيام محامي مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

وأكدت أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الخط الأرقام التالية “15115 _ 01007525600 والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com”.