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بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة .. القص رفعت فتحي: احتفالات عيد الفصح «كنسية فقط»
القص رفعت فتحي - أمين عام مجلس كنائس مصر
القص رفعت فتحي - أمين عام مجلس كنائس مصر

بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة .. القص رفعت فتحي: احتفالات عيد الفصح «كنسية فقط»

السبت، 15 ابريل 2017 01:21 م
محيط - خالد الريس

أكد القص رفعت فتحي أمين عام مجلس كنائس مصر، أن الثلاث كنائس الكبرى أن الاحتفال بـ”عيد الفصح” قاصر على القيام بالأمور الكنسية واستقبال التهاني مراعاة لمشاعر أهالي ضحايا أحداث “كنيستي الغربية والإسكندرية”، معربا عن تقديره لجهود وقرارات الدولة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة.
وأوضح فتحي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أنه على الرغم من عدم استعداد الكنيسة لاستقبال مهنئين نظرا للبروتوكولات ولكنه رحب بمشاركة المسئولين بالاحتفالات.
وأشاد بخطط السلطات المصرية لتأمين الكنائس خلال الأعياد، مطالبا بتحديث المنظومة الأمنية.

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