أكد القص رفعت فتحي أمين عام مجلس كنائس مصر، أن الثلاث كنائس الكبرى أن الاحتفال بـ”عيد الفصح” قاصر على القيام بالأمور الكنسية واستقبال التهاني مراعاة لمشاعر أهالي ضحايا أحداث “كنيستي الغربية والإسكندرية”، معربا عن تقديره لجهود وقرارات الدولة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة.

وأوضح فتحي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أنه على الرغم من عدم استعداد الكنيسة لاستقبال مهنئين نظرا للبروتوكولات ولكنه رحب بمشاركة المسئولين بالاحتفالات.

وأشاد بخطط السلطات المصرية لتأمين الكنائس خلال الأعياد، مطالبا بتحديث المنظومة الأمنية.