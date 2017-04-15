تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مفصلا من الدكتور حازم منصور مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية حول المنح والأنشطة والمبادرات التي يقوم بها الصندوق لتطوير البحث العلمي في مصر وتمويل المشروعات البحثية التي لها مردود اقتصادي وتساهم بشكل رئيس في عملية التنمية المستدامة في مصر.

واكد عبد الغفار فى تصريح اليوم ان الاستفادة من الموارد المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أولوية للوزارة لضمان التطوير الشامل لمنظومة البحث العلمي المصرية.

وأشار التقرير الى أن الصندوق لديه العديد من برامج التعاون والشراكة مع العديد من الدول المتقدمة بما يوفر فرصا بحثية للعلماء والباحثين المصريين ، حيث يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للصندوق www.stdf.org.eg وهي طرح الدورة الرابعة من برنامج التعاون المصري الفرنسي (STDF-IFE) وهو برنامج شراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمعهد الفرنسي بمصر، حيث يتيح البرنامج منح سفر لفرنسا (لمدة أقصاها 9 أشهر) لاستكمال الأبحاث العلمية في مرحلة ما بعد الدكتوراه حيث تم فتح باب التقدم لتلك المنح منذ 14 فبراير الماضى حتى 17 أبريل الحالي.

وأضاف انه تم ايضا طرح الدورة الرابعة من برنامج روابط بين الجهات البحثية (Institutional Links) في إطار اتفاقية التعاون بين مصر وبريطانيا (نيوتن -مشرفة) فمن خلال هذا البرنامج سيتم تمويل مشاريع بحثية مشتركة بين باحث مصري وباحث إنجليزي، وذلك على أساس متكافئ من قبل الطرفين، حيث يقوم الصندوق بتمويل الجانب المصري بالكامل، كما يكفل الجانب البريطاني تمويل الباحث الأجنبي، حيث تم فتح باب التقدم بالمقترحات البحثية منذ 3 أبريل الحالى وحتى حتى 18 يونيو القادم.

وأوضح التقرير انه قد جرى طرح الدورة الأولى من برنامج التعاون المصري الإسباني وهو برنامج شراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية الإسباني ومن خلال هذا البرنامج يتم دعم مشاريع تطبيقه مشتركة تلبي احتياجات الصناعة، ويشترط للتقدم لهذا البرنامج أن يكون هناك تعاون بين أحد المصانع بإسبانيا والتي تمتلك وحدة بحث وتطوير من جهة وبين فريق بحثي مصري وشريك من الصناعة من جهة أخرى، يصل دعم الصندوق للجانب المصري في تلك المشاريع إلى مليون جنيه، حيث تم فتح باب التقدم بالمقترحات أمام الباحثين المصريين منذ 17 يناير الماضى حتى 5 يونيو القادم.

كما تم الإعلان عن طرح الدورة الأولى من برنامج LEAP-Agri (برنامج البحوث الأوروبية الأفريقية المشتركة في مجال الزراعة المستدامة وأمن الغذاء والتغذية) ، و يتم من خلال هذا البرنامج دعم المشاريع البحثية المشتركة في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والامن الغذائي، علماً بأن هذا التعاون يضم اشتراك ودعم مؤسسات تمويل البحث العلمي في 19 دولة أفريقية وأوروبية حيث فتح باب التقدم بالمقترحات بدأ من 15 مارس الماضى حتى 15 يونيو القادم.

وأشار الى انه تم فتح باب التقدم بمقترحات لبرنامج “أستاذ لكل مصنع” والذى يهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تقديم الدعم اللازم لإتاحة الفرصة لباحث من الجامعات أو المراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بأحد المؤسسات الصناعية وطرح الحلول.