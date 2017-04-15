مميش يهدي درع قناة السويس لهبة هجرسالسبت، 15 ابريل 2017 12:50 م
اهدى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس درع القناة إلى النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للإعاقة والقومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة باعتبارها احد الرموز المصرية الممثلة للأشخاص ذوى الإعاقة في البرلمان المصرى وفى عدد كبير من المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهاب مميش مؤخرا للنائبة الدكتورة هبة هجرس ووفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وعدد من الفتيات من ذوات الإعاقة و التوحد واسرهم وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وفى كلمة له خلال تسليمه درع قناة السويس للنائبة الدكتورة هبة هجرس أكد الفريق مهاب مميش إن اهداء درع القناة للنائبة الدكتورة هبة هجرس هو تأكيد على اعتزاز وتقدير جميع العاملين في القناة للرموز المصرية في مجال الإعاقة وتعبير عن دعم الهيئة لقضايا الإعاقة.
من جانبها اعربت النائبة الدكتورة هبة هجرس عن سعادتها الشديدة و امتنانها للفريق مهاب مميش على هذا التكريم واهداءه درع قناة السويس لها مؤكدة إن هذا الدرع يمثل لها قيمة خاصة جدا لما تمثله قناة السويس من مكانة عظيمة في قلوب كل المصريين وما مثله حفر قناة السويس الجديدة من تحدى ابهر به المصرى الحديث كل العالم من جديد.
وأضافت هجرس إن هذا التكريم والدعم يعطى دفعة قوية لكل العاملين في مجال الإعاقة لاستكمال مسيرة حصول أبناء هذه الشريحة على حقوقهم وحافز مهم لكى يواصل جموع الأشخاص ذوى الإعاقة عطاءهم لبلدهم الحبيبة مصر.
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