نظم إتحاد النحالين العرب ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية المنتدي الثاني للنحاليين المصريين بعنوان ( دور تربية النحل في دعم الإقتصاد المصري ) بحضور السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية . والمستشار صباح عبد الوهاب بمجلس الوحدة الاقتصادية . والمهندس إبراهيم ماضي أمين عام إتحاد النحالين العرب وفتحي بحيري الأمين العام المساعد لاتحاد النحالين العرب وممثليين عن نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ووزارة التجارة الخارجية وأساتذة الجامعات المصرية والعربية والباحثين بقسم بحوث النحل فضلا عن اعضاء المجلس الوطني لتربية النحل ورؤساء الجمعيات التعاونية لمربي النحل علي مستوي الجمهورية .

بدأ المنتدي بوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن وناقش المنتدي عبر محاوره الثلاث تنظيم النحالين عبر بنيان تعاوني وطرق النهوض بصادرات منتجات النحل والتعرف علي منتجات نحل العسل بين الغذاء والدواء

وفي كلمتة أكد المهندس ابراهيم ماضي امين عام اتحاد النحالين العرب علي ضرورة توثيق مساهمة قطاع تربية نحل العسل في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة وعي النحالين والعامة بشأن مساهمات نحل العسل لتحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية وإنقاذ نحل العسل من الإنقراض

وأضاف ان المنتدي يهدف إلي تنظيم تلك المهنة للحفاظ علي حقوق النحالين المهدرة في كثير من الدول العربية وتعظيم العائد من طائفة نحل العسل

مشيرا إلي ان الادارة الوحيدة التي تستطيع ان تلعب هذا الدور هي إدارة التعاون الزراعي ذات التاريخ العريق والعمق الثقافي والخبرات المتراكمة

وأشاد أمين عام اتحاد النحالين العرب بدور مجلس الوحدة الإقتصادية والمجلس الوطني لتربية النحل في رعاية المنتدي وقيمة البحث العلمي في الدفع بالنحالة المصرية إلي أفاق عالمية

وأوضح المهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات السابق بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة لها دور كبير من خلال التعاون الزراعي والجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالقري في القيام بدور الحصر والتوعية والارشاد لصناعة النحل في الريف المصري وتطوير النحالين المصريين وخلق جيل جديد فضلا عن تصدير منتجات النحل بديلا عن تصدير طرود النحل . وإنشاء جمعية عامة للنحل لخدمة كل المربين

وتحدث السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن اهمية تنظيم عمل النحالين عبر بنيان تعاوني وتكوين جمعيات بين العاملين في هذا المجال مؤكدا ان المجلس يرعي تطوير عمل النحالين لزيادة انتاج النحل وتصدير منتجاتة باعتبارة مصنع العسل

وأشار الي أن رعاية المجلس للنحالين هو بمثابة دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطالب بإنشاء سوق عربية لمنتجات النحل وتطوير الانتاج لرفع معدلات التصدير من منتجات النحل دعما للاقتصاد المصري في الظروف الحالية والمستقبلية وإنشاء قاعدة بيانات للنحالين بالوطن العربي.