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إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء
اللواء العصار وزير الانتاج الحربي

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

السبت، 15 ابريل 2017 01:12 م
وكالات

قرر الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلغاء جميع الاحتفالات التى كان من المقرر إقامتها بنوادى الإنتاج الحربي يوم الاثنين المقبل بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.
وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن قرار إلغاء الاحتفالات يأتى تضامنا مع شهداء الوطن الذين سقطوا فى أحداث الهجمات الإرهابية على كنيستى “مارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا”.‎

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