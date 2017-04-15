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ملكة جمال البحر الأحمر تطلق مبادرة لتشجيع السياحة
ريما عبدالعزيز

ملكة جمال البحر الأحمر تطلق مبادرة لتشجيع السياحة

السبت، 15 ابريل 2017 12:48 م
قنا: أحمد زكي

أطلقت ريما عبد العزيز ملكة جمال البحر الأحمر، مؤخرا حملة لتشجيع السياحة بعنوان “شجع سياحة بلدك” بهدف تنشيط السياحة الخارجية والداخلية، ومحاولة إعادة الثقة لدى السائح الأجنبي بأن مصر في أمان.

وقالت ريما عبد العزيز في تصريحات ل “محيط” إن المبادرة تعتمد على نشر صور وفيديوهات لأجمل الاماكن السياحية في مصر ودعوة الجميع للقدوم و الاستمتاع بجمال مصر.

وأكدت أن الحل لمواجهة العنف في مصر، عدم الاستسلام للحزن، لافتة إلى أن هذا ما يطمح إلية الإرهاب الهدف الأساسي لداعميه.

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